Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:05

«Мама уйдет, ты как шелковый станешь». Иван Емельяненко — об отношениях с Федором и Александром в детстве

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван вспомнил, какими были его взаимоотношения со старшими братьями.

— С Федором у вас все-таки разница в 12 лет. С Александром у вас не такая большая разница — семь лет. Бывало такое, что он шпинял: воду принеси, мелкий?

— Это всю дорогу было и от Феди, и от Саши, — сказал Иван Емельяненко «СЭ». — Причем когда мама дома была, я весь из себя ходил. «Иди сделай то». «Сам иди». Они или спрашивают, или посылают что-то сделать. Они же поумнее: сейчас мама уйдет, ты как шелковый станешь. «Не стану», — и пошел к маме (смеется). А мама всегда защищала. Они подходили, спрашивали: мама, а ты собираешься куда-нибудь? Она если говорила «никуда не пойду», то все — они в этот день от меня отставали: «Ладно, завтра с тобой поговорим». А если говорила: «Да, уйду через полчаса», мне показывали — держись. Мама как только за дверь, я понимал, что сейчас что-то будет. Сам к ним с повинной появлялся. Говорил: «Сань, Федь, что вы говорили?»

— «Что делать?»

— Да.

— А били? Бывало такое?

— Так, чтобы всерьез — нет. Разница семь лет и 11 — меня особо бить не надо. Грубо говоря, в плечо ударили, я заплакал, побежал делать.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.

Братья Иван, Федор и&nbsp;Александр Емельяненко. «Как никто другой хочу, чтобы братья помирились». Иван Емельяненко про Федора, Александра и свою жизнь

Иван Емельяненко
0
Читайте также
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иван Емельяненко: «Федор построил храм в Старом Осколе на свои деньги»

Белах назвал фаворита боя Стерлинг — Сехудо на турнире UFC 288
Новости
RSS RSS
Все новости