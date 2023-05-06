«Мама уйдет, ты как шелковый станешь». Иван Емельяненко — об отношениях с Федором и Александром в детстве

Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван вспомнил, какими были его взаимоотношения со старшими братьями.

— С Федором у вас все-таки разница в 12 лет. С Александром у вас не такая большая разница — семь лет. Бывало такое, что он шпинял: воду принеси, мелкий?

— Это всю дорогу было и от Феди, и от Саши, — сказал Иван Емельяненко «СЭ». — Причем когда мама дома была, я весь из себя ходил. «Иди сделай то». «Сам иди». Они или спрашивают, или посылают что-то сделать. Они же поумнее: сейчас мама уйдет, ты как шелковый станешь. «Не стану», — и пошел к маме (смеется). А мама всегда защищала. Они подходили, спрашивали: мама, а ты собираешься куда-нибудь? Она если говорила «никуда не пойду», то все — они в этот день от меня отставали: «Ладно, завтра с тобой поговорим». А если говорила: «Да, уйду через полчаса», мне показывали — держись. Мама как только за дверь, я понимал, что сейчас что-то будет. Сам к ним с повинной появлялся. Говорил: «Сань, Федь, что вы говорили?»

— «Что делать?»

— Да.

— А били? Бывало такое?

— Так, чтобы всерьез — нет. Разница семь лет и 11 — меня особо бить не надо. Грубо говоря, в плечо ударили, я заплакал, побежал делать.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.