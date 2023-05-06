Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:15

Белах назвал фаворита боя Стерлинг — Сехудо на турнире UFC 288

Галина Глазко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ONE FC Артем Белах высказался о предстоящем поединке на турнире UFC 288 Алджэмейн Стерлинг — Генри Сехудо, который станет главным событием вечера.

«Это очень интересный поединок в плане тактической работы. По моему мнению, у Стерлинга больше шансов на успех, но это только из-за того, что у Сехудо достаточно долгий простой. Генри может сотворить очень большую сенсацию! Однако также может недооценить борьбу Стерлинга. Скорее всего, Стерлинг одержит победу приемом или решением судей», — приводит слова Белаха портал «Спорт День за Днем».

33-летний Стерлинг одержал 22 победы в 25 боях и потерпел 3 поражения. На счету 36-летнего Сехудо 18 боев, 16 побед и 2 поражения. Это будет их первый бой друг с другом.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Алджамейн Стерлинг. Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: где смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 288
Источник: https://sportsdaily.ru/news/boets-one-fc-artem-belakh-dal-prognoz-na-boy-sterling-sekhudo-na-ufc-288
Алджамейн Стерлинг
Артем Белах
Генри Сехудо
UFC
ММА
0
Читайте также
Россияне Хачанов и Рублев стали победителями «мастерса» в Мадриде в паре
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мама уйдет, ты как шелковый станешь». Иван Емельяненко — об отношениях с Федором и Александром в детстве

Иван Емельяненко рассказал, как в уличной драке победил больше пяти человек
Новости
RSS RSS
Все новости