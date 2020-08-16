Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» заявил, что не считает чемпиона UFC Стипе Миочича величайшим тяжеловесом в истории ММА.

Миочич на турнире UFC 252 победил единогласным решением судей Даниэля Кормье, защитив титул.

— Миочич теперь круче Федора Емельяненко? — вопрос Минакову.

— Чем он круче? Чем? Да, скальпов у него достаточно много. Громких скальпов. Федор же был мегазвездой в свое время. И тогда он тоже собрал серьезные скальпы. Но индустрия ММА шагнула настолько вперед, что сейчас громкое имя создают гораздо быстрее. И сейчас за счет раскрутки имена соперников, которых бил Миочич — Нганну, Вердум — кажутся более громкими. Мне кажется, это неправильная постановка вопроса — кто величайший боец в истории. Ясно, что будут говорить про тех, кто на Олимпе прямо сейчас. Я отдаю предпочтение Федору не потому, что он мой земляк. Мне раньше Кро Коп нравился даже больше — я сначала начал следить за ним. Но Федор был более универсальным. Он был единственным, кто мог доминировать во всех аспектах.

— Если рассматривать Федора и Миочича с точки зрения универсальности, на мой взгляд, Федор более универсальный, — отметил российский боец. — Но все же они бойцы разных эпох. Если я бы участвовал в голосовании — кто величайший тяжеловес, я бы проголосовал за Федора. Он более масштабная личность. Выбрал бы его с точки зрения того, какой вклад он внес в развитие единоборств. Ни про кого так не говорят, как про него. Все в один голос говорят, что он величайший тяжеловес. Разе что кроме Америки — UFC. Сегодня мнение Даны Уайта, конечно, имеет вес, сейчас это первая организация в мире. Все равно Федор — это наследие. Уже завтра Миочича забудут. Как и о Веласкесе уже не говорят, к которому я с большим уважением отношусь, он и дос Сантос — одни из самых жестких тяжеловесов UFC. Но сегодня о Веласкесе уже не вспоминают. А о Федоре говорят. (Илья Андреев)