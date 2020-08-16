Утром воскресенья, 16 августа, по московскому времени в США пройдет турнир UFC 252. Шоу принимает арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада).

Главный бой вечера — титульный поединок между двумя американскими тяжеловесами — Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Это третья встреча двух соперников, у каждого из них по победе, а чемпионским поясом владеет Миочич.

Поединки предварительного и основного кардов в прямом эфире можно смотреть на UFC Fight Pass. Также турнир показывает UFC TB (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Ранние прелимы (два боя) стартуют в 2.00 (время московское), предварительный кард (четыре боя) — в 3.00, основной кард (пять боев) начнется в 5.00. Бой Миочич — Кормье начнется ориентировочно в 7.00 (мск).

37-летний Стипе Миочич провел в ММА 22 боя, у него 19 побед, 3 поражения.

41-летний Даниэль Кормье имеет такой рекорд в ММА: 25 боев, 22 победы, 2 поражения, 1 поединок признан несостоявшимся.

Миочич — Кормье и все бои UFC 252: расписание и трансляция турнира