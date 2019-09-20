Миочич и Кормье встретятся в третий раз

Президент UFC Дана Уайт объявил, что компания намерена вновь провести поединок чемпиона в тяжелой весовой категории Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

- Стипе продолжает восстановление после последнего боя, — приводит слова Уайта MMAFighting. — Он получил достаточно урона в предыдущем поединке. Мы подождем его полного восстановления и сделаем трилогию Миочич — Кормье. Многое будет зависеть от физического состояния Стипе.

Напомним, что в 2018 году Даниэль Кормье в статусе чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории поднялся в тяжелый дивизион и сразился с обладателем пояса чемпиона Стипе Миочичем. Кормье победил нокаутом и стал двойным чемпионом UFC. Миочич потребовал матч-реванш, который состоялся месяц назад. Миочич победил нокаутом и вернул себе титул.