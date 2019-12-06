Миочич и Кормье могут провести третий бой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион организации в тяжелом весе Стипе Миочичем и экс-чемпион в двух дивизионах Даниэль Кормье проведут очередной бой. Поединок должен состояться в 2020 году, сообщает MMA Junkie.

— Именно этого мы и ждем сейчас, сказал Уайт. — Стипе все еще травмирован. Он получил много повреждений в последнем бою с Кормье. Мы ждем его выздоровления. Оба дали согласие на новый бой.

Ранее Миочич и Кормье провели два боя. В 2018 году Миочич проиграл нокаутом в первом раунде, лишившись титула, а в 2019-м победил ТКО в четвертом раунде, вернув чемпионский пояс. На счету 37-летнего Миочича 19 побед и 3 поражения в ММА. У 40-летнего Кормье — 22 победы и 2 поражения.