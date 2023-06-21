Министр спорта Дагестана Сажидов: «Были случаи, когда кубинцы продавали свои схватки. Сейчас это невозможно»

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов отреагировал на слухи о том, что некоторые кубинские борцы продавали свои схватки на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Слухи есть. Но, как говорится, не пойман — не вор. Но слухи есть. Это имеет место быть. Думаю, такие случаи были. Но международная федерация борьбы, понимая это, тщательно следит за кубинскими борцами. Это карается. Тот же Йоэль Ромеро и Алексис Родригес были оштрафованы и дисквалифицированы на несколько лет. Обратный пример — Михайн Лопес — четырехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Я думаю, было немало людей, которые могли предложить ему хорошие деньги. Но этого не произошло. Лопес завоевал четыре золота Олимпиады и идет на пятое. Конечно, слухи есть, хотя никто в этом не признается. Сегодня такое невозможно, потому что специалисты знают, как борется каждый спортсмен», — цитирует Сажидова Metaratings.ru.

Ранее американский спортсмен Даниэль Кормье заявил о том, что кубинские борцы вольного стиля продавали свои схватки на чемпионатах мира и Олимпиадах. Одним из таких примеров, по его словам, являлась схватка между кубинцем Йоэлем Ромеро и россиянином Адамом Сайтиевым в финале Игр 2000 года, где победу одержал представитель России.