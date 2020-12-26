Минеев сделал заявление о драке с Исмаиловым

Боец ММА Владимир Минеев сделал заявление по поводу драки с Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights.

«Я благодарен всем, кто поддержал меня, спасибо родные! Со мной все отлично, ни царапинки. Слава Василевский, прости, что отобрали у тебя главный бой вечера, не обижайся уж, ты будешь следующий. Саня Гребнев, братец, без обид — в пылу дискуссии не разделили твои чувства. Ты показал хороший бой, желаю тебе успеха в дальнейшем. Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалеким. Скоро выйдет выпуск на моем канале про этот турнир. Все по порядку и по правде.



Мага, уже в третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь, и друзья твои тоже. В тебя они тоже уже не верят!», — написал у себя в Instagram Минеев.

В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.