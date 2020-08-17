Минаков заявил, что хотел бы провести бой с Харитоновым

Российский тяжеловес Bellator Виталий Минаков (22-1) заявил в интервью «СЭ», что заинтересован в бое с соотечественником Сергеем Харитоновым (31-8).

— Мне было бы интересно подраться с Серегой Харитоновым — здесь, в России, — сказал Минаков. — Мне кажется, это был бы интересный бой. Много раз его обсуждали. Крайняя беседа на этот счет была незадолго до подписания Сереги в Bellator (в 2016 году. — Прим. «СЭ»). А с Серегой мы на эту тему общались. Он сказал: «Слушай, Виталик, давай подеремся, конечно».

Минаков планирует выступить на шоу Bellator, которое пройдет в Европе во второй половине осени.

— Еще неизвестно, кого мне дадут в оппоненты, — отметил российский боец. — Думаю, в ближайший месяц кого-то дадут. Это вполне может быть и Серега. Из топ-10 все практически подрались кроме чемпиона. Остались только Серега и еще один парень. Фамилию не помню, но сейчас он вроде четвертое место в рейтинге занимает. Еще Тимоти Джонсон заявил, что хотел бы взять у меня реванш. Недавно он выиграл у Мэтта Митриона, после чего сделал такое заявление.

— Но лучше бы нам с Харитоновым подраться в России, — сказал Минаков. — Думаю, здесь бы наш бой был более интересен. Кому в Америке нужен бой между двумя россиянами? Да, если он пройдет в этом году, то в Европе, но в России к нему было бы больше внимания. Мне был бы очень интересен этот бой. Серега на ходу еще.

У Минакова нет американской визы, из-за чего осенью 2019-го сорвался его бой в Bellator с Хави Айялой. По словам российского бойца, через некоторое время он попробует получить визу США в другой стране. Минаков считает, что ему не откажут в визе, поскольку оснований для этого нет. (Илья Андреев)