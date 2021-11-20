Михаил Рагозин отказался вызывать на бой Магомеда Исмаилова

Россиянин Михаил Рагозин в интервью после победы над бразильцем Вискарди Андраде порассуждал на тему возможного противостояния с Магомедом Исмаиловым. Боец дал понять, что не стал бы вызывать соотечественника на бой.

«Вы знаете, во время последних сборов в Махачкале мы были в зале, где тренируется Мага Исмаилов, — сказал Рагозин журналистам. — Тренировались несколько раз у его брата — Рамазана Исмаилова. Было бы неэтично и некрасиво говорить, что я хочу провести с ним бой. Мы были у них в зале, они к нам со всей душой относились, помогали, предоставляли все условия в своем зале. Поэтому я бы не хотел вызывать его на бой, говорить, что я хотел бы с ним подраться. Но это спорт. Со спортивной точки зрения мне, конечно, интересен был бы этот бой. Тем более, что Мага — очень известный и медийный боец. В любом случае этот бой пошел бы мне на пользу. Но пока я не буду просить и желать такого боя».

Рагозин победил Андраде нокаутом в первом раунде в главном событии турнира RCC Intro 18, который прошел 20 ноября в Екатеринбурге. Теперь на счету россиянина 18 побед и 5 поражений.