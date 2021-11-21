«Я отправил его обратно в Китай». В UFC — расистский скандал
Американский боец Коди Дарден подвергся критике в социальных сетях из-за своей речи после боя с Аори Кюиленгом из Китая на турнире UFC Fight Nights 198 в Лас-Вегасе.
Дарден победил единогласным решением судей, а затем дал обязательное послематчевое интервью комментатору Даниэлю Кормье. Сначала он призвал болельщиков подписываться на свой Instagram и поблагодарил свою команду, а затем заявил: «Я отправил его обратно в Китай — откуда он приехал».
Слова бойца были встречены неодобрительным гулом. Кормье же решил сразу прервать интервью. В соцсетях Дарден стал объектом критики — в том числе со стороны бойцов UFC. Например, ему уже бросили вызовы Джефф Молина и Мухаммад Мокаева.
Дардену 30 лет. На его счету 12 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА (1-1-1 в UFC).
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