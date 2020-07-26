Михаил Кокляев: «Складывается впечатление, что Александр Емельяненко физически нездоров»

Российский стонгмен Михаил Кокляев прокомментировал поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

24 июля Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107. Емельяненко заявил, что хотел бы провести реванш.

— Может кому-то покажется насмешкой, но я скажу так, как считаю, — заявил Кокляев в Instagram. — Как бы что ни показывал Александр, бегал десятки километров, бил по мешку, отжимался, на сегодня складывается впечатление, что этот человек физически просто нездоров. В борьбе не был в форме вообще. Можно сказать, что король-то голый.

Реалии сегодняшнего дня диктуют, чтобы бой был интересен, чтобы создать шумиху, нужно как можно больше грязи. «Лысая бошка», «Я буду бить тебя вот так» — ведет себя по-российски, как толпа. К сожалению, подмена понятий сделала так, что ребята типа Макгрегора и Емельяненко интереснее, чем Исмаилов или Волков. Все это болото затягивает.