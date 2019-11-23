Менеджер Хабиба опубликовал постер к бою против Мейвезера
Бой по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым планировался на январь 2020 года в Саудовской Аравии. Об этом в Instagram сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз, выложив афишу поединка.
По его словам, Хабиб готов надрать задницу американскому боксеру в любой день недели. Напомним, ранее Мейвезер объявил о своем возвращении в спорт и отметил, что готовит вместе с Уайтом особенное событие.
— Так изначально планировалось, но большой папочка бойцовского спорта Дана Уайт спрятал Флойда, — написал Абдельазиз. — Трое из нас знают, что произошло на самом деле, но честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Флойдом. Наконец-то у него хороший промоутер для продвижения боев. Отбросив дерьмо, Флойд — величайший боксер своего времени, а Дана Уайт — величайший промоутер. Вместе они могут сделать большие вещи. Уважаю их обоих, но Хабиб вздернет задницу Флойда в любой день недели.
This was originally planned but the big daddy of combat sports today @danawhite made @floydmayweather hide for a lil bit .The 3 of us know what really happened but to be honest I'm glad to see @danawhite with @floydmayweather He finally got a good promoter to promote his fights. All bullshit to the side @floydmayweather is the greatest boxer of this era imo and @danawhite is the greatest promoter in the history they both combined can do Big things , much respect to both of them but @khabib_nurmagomedov will whoop Floyd's ass any day of the week