Менеджер Хабиба опубликовал постер к бою против Мейвезера

Бой по правилам бокса между американцем Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым планировался на январь 2020 года в Саудовской Аравии. Об этом в Instagram сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз, выложив афишу поединка.

По его словам, Хабиб готов надрать задницу американскому боксеру в любой день недели. Напомним, ранее Мейвезер объявил о своем возвращении в спорт и отметил, что готовит вместе с Уайтом особенное событие.

— Так изначально планировалось, но большой папочка бойцовского спорта Дана Уайт спрятал Флойда, — написал Абдельазиз. — Трое из нас знают, что произошло на самом деле, но честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Флойдом. Наконец-то у него хороший промоутер для продвижения боев. Отбросив дерьмо, Флойд — величайший боксер своего времени, а Дана Уайт — величайший промоутер. Вместе они могут сделать большие вещи. Уважаю их обоих, но Хабиб вздернет задницу Флойда в любой день недели.