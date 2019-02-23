Менеджер Хабиба: "Не хочу слышать о Фергюсоне. Он упустил шанс сразиться с Нурмагомедовым"

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что не хочет сейчас говорить о Тони Фергюсоне как о претенденте на чемпионский пояс. Обладателем титула в легком весе является Нурмагомедов, но из-за дисквалификации в ближайшие месяцы он не сможет выступить в октагоне.

– Пожалуйста, ребята, я больше не хочу ничего слышать о Фергюсоне, – написал в своем Твиттере Абдель-Азиз. – Он отказался драться с Максом Холлоуэем и упустил шанс сразиться с Хабибом за титул в сентябре. Теперь мы видим, что он просто не хочет провалиться.