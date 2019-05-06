Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах чемпиона промоушена. 7 сентября Хабиб встретится в Абу-Даби с Дастином Порье.

– Нурмагомедов дал мне такие указания, – цитирует Абдель-Азиза LowKickMMA. - Сначала он хочет драться 7 сентября, а потом в декабре. Кроме того, он хочет встретиться в апреле с Жоржем Сен-Пьером, если тот все уладит с UFC.

В легком весе много хороших бойцов. Нужно, чтобы Хабиб развивался. Ему интересен бой с Сен-Пьером. Однако можно выбрать и другого соппрника.