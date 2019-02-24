Менеджер Хабиба: "Макгрегор не просил о реванше, он не хочет иметь никакого отношения к этом"

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не хочет реванша. По его словам, Макгрегор просто боится возможного поединка.

– Конор Макгрегор не просил о реванше, он не хочет иметь никакого отношения к этому, – приводит TMZ слова Абдель-Азиза. - Его отец не хочет иметь ничего общего с реваншем. Его мать не хочет иметь ничего общего с реваншем. Его ребенок. Его жена. Вся страна Ирландия. Они не хотят произносить слово "реванш". Они боятся. В Ирландии царит страх.

Напомним, что россиянин в октябре защитил титул чемпиона UFC в бою с Конором Макгрегором, после чего перелез через ограждение и спровоцировал драку с членами команды ирландца. Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала 30-летнего спортсмена на 500 000 долларов и дисквалифицирован на 9 месяцев за поведение после боя.