Менеджер Хабиба: "Хватит негатива. Конор, не неси чушь про жену Хабиба, религию и нацию"

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал оскорбления ирландца Конора Макгрегора​ в адрес россиянина. По его словам, Хабиб с улыбкой отреагировал на высказывания Конора.

- Хабиб улыбался, а когда он улыбается, это очень опасно, - приводит TMZ слова Абдель-Азиза. - Я был на взводе, а он улыбался. Хабиб говорит, что справедливость восторжествует, а Конор получит свое. Хабиб не хочет причинять людям боль. Он – человек веры. Мне не нравится Конор. Мы не за жестокость – мы за мир. Хватит негатива. Конор может, что угодно говорить про Хабиба, но пусть не несет чушь про его жену, религию и нацию. Если бы Конор и Хабиб встретились на улице в бою до смерти, то Макгрегора уже с нами не было бы.

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