Менеджер Хабиба: «Фергюсон не имеет права диктовать свои условия»

Американский боец Тони Фергюсон сейчас не имеет права диктовать условия по поводу проведения поединка с чемпионом UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом «СЭ» заявил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Ранее 35-летний Фергюсон заявил, что намерен провести поединок с Нурмагомедовым 14 декабря на шоу UFC 245 в Лас-Вегасе.

— Фергюсон сегодня не имеет абсолютно никаких прав диктовать какие-либо условия, — сказал Магомедов.

— Сегодня мы имеем дело со всей феерией после поединка (с Дастином Порье. — Прим. «СЭ»), а через недельки две сядем с командой и будем обсуждать дальнейшие шаги, — добавил менеджер Хабиба.

30-летний Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби во второй раз защитил чемпионский титул UFC, одержав победу над американцем Дастином Порье. Бой закончился в третьем раунде. В активе Хабиба 28 боев и 28 побед в ММА. Рекорд Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. Оба бойца идут на серии из 12 побед подряд в UFC. (Илья Андреев)