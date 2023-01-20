Менеджер Емельяненко рассказал о судьбе боя Александра против Джигурды

Менеджер Александр Емельяненко Никита Бурчак оценил шансы организации поединка с актером и шоуменом Никитой Джигурдой.

«Хороший ли соперник Джигурда для Александра? Нет, конечно. Это юмор, — сказал Бурчак в интервью «СЭ» — Джигурде 60 с лишним лет, хотя, несмотря на это, на удивление пару раз неплохо подрался. Но никто не будет драться с Джигурдой. В лучшем случае это какой-то выставочный бой просто для привлечения внимания. Но, естественно, драться кто-то серьезно не планирует. Не знаю, почему все пытаются списать Сашу со счетов и говорить гадостей».

В декабре Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко. Спустя время тяжеловес провел дуэль взглядов с Джигурдой.