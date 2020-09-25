Майя отказался от боя с Чимаевым

Бразильский боец Дэмиан Майя отказался от поединка против шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева.

— Нам сказали, что он отказался от боя, — приводит ТАСС слова Чимаева.

Ранее стало известно, что Чимаев получит главный бой вечера на одном из ближайших турниров UFC.

На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) Хамзат Чимаев победил американца Джеральда Миршерта. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде на 17-й секунде. Бой проходил в рамках среднего веса. 26-летний Чимаев одержал девятую победу в девяти поединках (шесть нокаутов).