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Майя отказался от боя с Чимаевым

10:28
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Бразильский боец Дэмиан Майя отказался от поединка против шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева.

— Нам сказали, что он отказался от боя, — приводит ТАСС слова Чимаева.

Ранее стало известно, что Чимаев получит главный бой вечера на одном из ближайших турниров UFC.

На турнире UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США) Хамзат Чимаев победил американца Джеральда Миршерта. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде на 17-й секунде. Бой проходил в рамках среднего веса. 26-летний Чимаев одержал девятую победу в девяти поединках (шесть нокаутов).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9548249

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