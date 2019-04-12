Майрбек Тайсумов: "USADA полностью меня оправдало"

Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов рассказал, что Американское антидопинговое агентство (USADA) оправдало его. Ранее стало известно, что USADA дисквалифицировало Тайсумова после обнаружения станозолола в его пробе. Дисквалификация сроком шесть месяцев отсчитывалась от 8 октября и на данный момент завершилась.

– Это запрещенное вещество было обнаружено в добавках BCAA, которые я использовал, – цитирует ТАСС Тайсумова. – Я решил нанять адвокатов, и мы доказали, что именно в этих добавках содержалось запрещенное вещество. Специалисты USADA даже сами закупили добавки, проверили и подтвердили эту информацию. Сейчас я полностью оправдан, ко мне претензий нет.

Сначала думал оспорить дисквалификацию, но потом подумал, что эти шесть месяцев уже прошли и смысла нет. USADA дало мне шесть месяцев в качестве профилактики.