Майрбек Тайсумов продолжит выступать в UFC
12:59
Российский боец ММА Майрбек Тайсумов продлил контракт с UFC, сообщил в своем Instagram журналист Азамат Бостанов.
— По моей информации (не из команды Майрбека) Тайсумов продлил свой контракт с UFC и продолжит выступать в этой организации, — написал Бостанов.
В четверт, 19 марта стало известно, что контракт Тайсумова с UFC закончился. Позднее агент бойца, Суфьян Культрера сообщил, что 31-летний спортсмен может вернуться в эту организацию.
На счету Тайсумова 27 побед (15 — нокаутом) при 6 поражениях в профессиональной карьере.