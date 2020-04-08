Майрбек Тайсумов продолжит выступать в UFC

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов продлил контракт с UFC, сообщил в своем Instagram журналист Азамат Бостанов.

— По моей информации (не из команды Майрбека) Тайсумов продлил свой контракт с UFC и продолжит выступать в этой организации, — написал Бостанов.

В четверт, 19 марта стало известно, что контракт Тайсумова с UFC закончился. Позднее агент бойца, Суфьян Культрера сообщил, что 31-летний спортсмен может вернуться в эту организацию.

На счету Тайсумова 27 побед (15 — нокаутом) при 6 поражениях в профессиональной карьере.