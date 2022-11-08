Майкл Биспинг дал прогноз на бой Порье и Чендлера

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) предполагает, что Дастин Порье (28-7) победит Майкла Чендлера (23-7) в третьем раунде.

«Очевидно, что Порье будет искать возможности оформить технический нокаут, но Майкл Чендлер жесткий парень, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Однако его (Чендлера. — Прим. «СЭ») уже роняли. Его роняли Чарльз Оливейра и Тони Фергюсон. Фергюсон — отличный боец, но его лучшие дни позади.

Дастин доказывал, что он может измотать и прикончить таких хороших бойцов, как Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи. Поэтому он может провернуть то же самое с Майклом Чендлером. Я ставлю на победу Порье техническим нокаутом в третьем раунде.

Бокс Дастина лучше, у него больше размах, лучше комбинации, отличный футворк. Кроме того, он постоянно двигается, меняет позиции. Чендлер для победы должен подключать борьбу. Он должен много финтить, работать по этажам и перевести бой на землю».

Порье и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.