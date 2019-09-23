Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Масвидаль уважает Хабиба и недолюбливает Усмана. И вот почему

14:41
Теги:

Американский боец Хорхе Масвидаль сказал, что уважает борцов, но стиль Камару Усмана ему не нравится.

— Мне нравится Хабиб, потому что он пытается задушить соперников, закончить бои досрочно, — cказал Масвидаль в видеоинтервью MMA Junkie. — Но ребят вроде Камару Усмана — нет. Я не уважаю его стиль. Даже когда его оппоненты в партере, он там ничего не делает.

2 ноября Масвидаль и его соотечественник Нейт Диас проведут бой на UFC 244.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир