Масвидаль уважает Хабиба и недолюбливает Усмана. И вот почему

Американский боец Хорхе Масвидаль сказал, что уважает борцов, но стиль Камару Усмана ему не нравится.

— Мне нравится Хабиб, потому что он пытается задушить соперников, закончить бои досрочно, — cказал Масвидаль в видеоинтервью MMA Junkie. — Но ребят вроде Камару Усмана — нет. Я не уважаю его стиль. Даже когда его оппоненты в партере, он там ничего не делает.

2 ноября Масвидаль и его соотечественник Нейт Диас проведут бой на UFC 244.