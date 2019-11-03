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Масвидаль техническим нокаутом победил Диаса на UFC 244 и выиграл пояс BMF

07:54
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Американец Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе, в главном бою вечера на турнире UFC 244 техническим нокаутом победил соотечественника Нейта Диаса. Поединок состоялся в Нью-Йорке (США). Масвидаль получил пояс «самого жесткого гангстера» (The Baddest Motherfucker), который был подготовлен специально к этому мероприятию.

Встреча была прервана после третьего раунда. Диасу не дали разрешения продолжить бой.

Теперь на счету Масвидаля 35 побед и 13 поражений, у Диаса 20 выигрышей, 10 раз он уступал.

Диас в предыдущем бою одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 241, а Масвидаль отправил в нокаут Бена Аскрена на UFC 239.

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