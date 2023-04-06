Хорхе Масвидаль: «Этот лилипут Конор не осмелится драться со мной»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) сомневается, что его бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) когда-нибудь состоится.

«Определенно я бы выбрал бой с Конором, чем с Леоном [Эдвардсом]. Но для этого необходимо, чтобы Конор пришел в полусредний вес. Я не верю, что этот лилипут осмелиться со мной драться», — сказал Масвидаль на пресс-конференции UFC.

Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом (21-5), а Холланд — с Сантьяго Понциниббио (29-6). Оба боя состоятся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.