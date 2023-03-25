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Масвидаль: «Че Гевара вырезал тысячи людей, как можно носить футболки с ним?»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Хорхе Масвидаль удивлен, что люди носят футболки с изображением революционера Че Гевары.
«Когда я вижу, как Каперник [игрок в американский футбол] приезжает в Майами в футболке с Че Геварой... Этот чувак вырезал тысячи людей, членов моей семьи, членов семьи моих друзей... просто, чтобы захватить власть, — сказал Масвидаль на подкасте Джо Рогана. — Он приказал снести стену в своем кабинете, чтобы лучше видеть, как расстрельная команда уничтожает людей. И этого человека вы наклеиваете на футболки? Все, кто защищает коммунизм и социализм, езжайте туда хотя бы на год, я гарантирую вам, что такие как Каперник не протянут там даже дня.
Посмотрите, что происходит по всему миру — Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Украина — там все стало плохо внезапно. Те, что были раньше примерами борьбы против коммунизма — теперь эти страны полуприспособились к нему... Прогрессивный социализм или как они это называют? Демократический социализм... идите-ка вы нахрен с этим отсюда».
8 апреля Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 287.
Хорхе Масвидаль
UFC
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