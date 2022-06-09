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Сегодня, 10:34

Тони Фергюсон обратился к Хабибу: «Настало время пошуметь, приятель!»

Фергюсон призвал Нурмагомедова принять участие в новом сезоне The Ultimate Fighter
Давид Хачатрян
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Тони Фергюсон.
Фото Global Look Press

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0), призвав его принять участие в новом сезоне The Ultimate Fighter.

«Эй, Хабибер! Ты еще не закончил свое мировое турне? Пора, чувак, — написал «Эль Кукуй» в Twitter. — Встань и прими вызов настоящего тренера! Как насчет пирога? Устроим конкурс по поеданию пирогов. Ням-ням-ням. The Ultimate Fighter. Время по-настоящему пошуметь, приятель! Пора, чувак».

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать новый сезон The Ultimate Fighter с участием Нурмагомедова и Фергюсона.

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
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