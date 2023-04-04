Штырков проведет бой с Виктором Немковым в турнире RCC 15

13 мая в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 15. В главном событии Иван Штырков встретится с Виктором Немковым.

Как сообщает пресс-служба RCC, бой пройдет по формуле три раунда по пять минут в весовой категории до 98 кг.

В предыдущем поединке по правилам ММА Штырков победил Асылжана Бахытжанулы единогласным решением судей в турнире RCC 13, Немков одолел Степана Горшечникова удушающим приемом в первом раунде на ASI Championship 6.