Малыхин проведет бой с де Риддером за титул чемпиона ONE Championship в тяжелом весе

Временный чемпион лиги ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин проведет поединок против нидерландца Ренье де Риддера, который владеет чемпионским поясом.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Бой состоится 2 декабря в Пасае (Филиппины).

На счету 34-летнего Малыхина 10 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере в ММА. Де Риддер также еще ни разу не проигрывал в карьере, у него 16 побед.