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Сегодня, 21:09

Малыхин проведет бой с де Риддером за титул чемпиона ONE Championship в тяжелом весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Временный чемпион лиги ONE Championship в тяжелом весе Анатолий Малыхин проведет поединок против нидерландца Ренье де Риддера, который владеет чемпионским поясом.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Бой состоится 2 декабря в Пасае (Филиппины).

На счету 34-летнего Малыхина 10 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере в ММА. Де Риддер также еще ни разу не проигрывал в карьере, у него 16 побед.

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