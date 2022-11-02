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Сегодня, 17:03

Гаджиев поделился ожиданиями от боя Минеева и Родригеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Владимира Минеева против Фернандо Родригеса.

По его словам, его мнение о Родригесе изменилось после того, как он увидел поединок бразильца с Гаджи Автоматом.

«Я видел в живую бой Фернандо Родригеса и Гаджи. Если бы мне сказали до того, как я видел этот бой: а вот Родригез против Минеева, я бы ответил: «Да не, вы чего, Минеев — боксер экстра-класса». По крайней мере был таковым. Родригес — 120 кг, за 190 см рост, то есть антропометрия за него, на пол головы выше Минеева. Второе: он достаточно наглый боец. Те, кто ММА смотрят, поймут, о чем я говорю. Он не тушуется, не стесняется, идет вперед и бьет.
Родригес будет Минеева прижимать к канату. В принципе идти вперед, переть. Это будет тяжелый для Вовы бой, я в этом уверен. И несмотря на то что даже для нас, для зрителей, будет очевидно, как бы перед нами не классический кикбоксер в лице Родригеса, но его угрозы, исходящие от него, я думаю мы все в первом раунде уже прочувствуем», — приводит РЕН ТВ слова Гаджиева.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/1041729-gadzhiev-nazval-silnye-storony-mineeva-i-rodrigesa-pered-ikh-boem
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