Малыхин дебютирует в ONE Championship в конце февраля
18:11
Пресс-служба агентства Gagarin Sports Management 3 февраля объявила в Instagram дату дебютного поединка российского бойца Анатолия Малыхина в One Championship.
33-летний спортсмен проведет первый бой в промоушене против бразильца Александре Мачадо 26 февраля.
На счету Малыхина семь побед в семи боях в профессиональных ММА. Россиянин должен был дебютировать в One Championship в октябре 2020 года, но заразился коронавирусом, из-за чего его бой с иранцем Амиром Алиакбари отменили.
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