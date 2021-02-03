Малыхин дебютирует в ONE Championship в конце февраля

Пресс-служба агентства Gagarin Sports Management 3 февраля объявила в Instagram дату дебютного поединка российского бойца Анатолия Малыхина в One Championship.

33-летний спортсмен проведет первый бой в промоушене против бразильца Александре Мачадо 26 февраля.

На счету Малыхина семь побед в семи боях в профессиональных ММА. Россиянин должен был дебютировать в One Championship в октябре 2020 года, но заразился коронавирусом, из-за чего его бой с иранцем Амиром Алиакбари отменили.