Кокляев о судьбе Александра Емельяненко: «Может, в карты играет»

Стронгмен, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев не знает, чем сейчас занимается боец ММА Александр Емельяненко. Последний бой 39-летний спортсмен провел против Магомеда Исмаилова 20 июля на турнире ACA 107 и уступил ему техническим нокаутом.

«Никто не знает, что с Александром будет, — цитирует «Рен-ТВ» Кокляева. — Может, он сейчас в карты играет, на деньги которые получил от боя с Исмаиловым. Может, он пока еще мои проигрывает. Никто не знает, что с Александром, вернется ли он в октагон или на ринг, тоже непонятно».

Кокляев отметил, что Емельяненко — непредсказуемый человек.

«Как сказал наш с ним общий знакомый: «Миш, извини, это Александр. Мы не знаем, где он завтра попадет под машину», — сказал Кокляев. — Это человек, живущий на своей планете. Человек, у которого свои принципы. Человек, который по-своему смотрит на мир, на жизнь, на людей, на происходящее вокруг. Сложно его предугадать. Что будет с Александром? Может, он завтра как птица Феникс взмахнет крылом, одарит людей теплом и скажет: «Я завязал, я открыл школу смешанных единоборств и качковскую зону под названием «Александр Емельяненко — Финист — Ясный сокол — ясный перец — «Пролетая над гнездом кукушки-2». Никто не знает, что с Александром будет».

Кокляев и Емельяненко провели поединок по правилам бокса 29 ноября 2019 года. Бой завершился победой Емельяненко нокамутом в первом раунде.