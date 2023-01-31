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Сегодня, 09:16

18-летний боец UFC обещает стать тройным чемпионом

Давид Хачатрян
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Самый молодой боец в истории UFC 18-летний Рауль Росас-младший (7-0) сделал смелое заявление, сказав, что станет чемпионом UFC в легчайшем, полулегком и легком весах.

«Когда я говорю, что стану чемпионом, многие считают меня сумасшедшим. Но помяните мои слова: в течение года я стану чемпионом. Я только начинаю. Я не буду ничего отмечать, пока на моей талии не будет трех поясов. Легчайший, полулегкий и легкий дивизионы, погнали!», — сказал Росас на турнире Fury FC 73.

Росас дебютировал в UFC с победы над Джеем Перрином (10-7) сабмишном в первом раунде. После турнира он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Поединок состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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