18-летний боец UFC обещает стать тройным чемпионом

Самый молодой боец в истории UFC 18-летний Рауль Росас-младший (7-0) сделал смелое заявление, сказав, что станет чемпионом UFC в легчайшем, полулегком и легком весах.

«Когда я говорю, что стану чемпионом, многие считают меня сумасшедшим. Но помяните мои слова: в течение года я стану чемпионом. Я только начинаю. Я не буду ничего отмечать, пока на моей талии не будет трех поясов. Легчайший, полулегкий и легкий дивизионы, погнали!», — сказал Росас на турнире Fury FC 73.

Росас дебютировал в UFC с победы над Джеем Перрином (10-7) сабмишном в первом раунде. После турнира он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Поединок состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.