Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида.
«Я скорблю вместе с народом ОАЭ в связи с кончиной шейха Халифы бен Зайда. Его наследие имеет историческое значение», — написал Макгрегор в соцсетях.
Министерство по делам президента ОАЭ объявило о 40-дневном трауре начиная с пятницы, 13 мая.
На счету Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.
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