Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида.

«Я скорблю вместе с народом ОАЭ в связи с кончиной шейха Халифы бен Зайда. Его наследие имеет историческое значение», — написал Макгрегор в соцсетях.

Министерство по делам президента ОАЭ объявило о 40-дневном трауре начиная с пятницы, 13 мая.

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.