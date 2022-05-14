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Сегодня, 07:49

Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида.

«Я скорблю вместе с народом ОАЭ в связи с кончиной шейха Халифы бен Зайда. Его наследие имеет историческое значение», — написал Макгрегор в соцсетях.

Министерство по делам президента ОАЭ объявило о 40-дневном трауре начиная с пятницы, 13 мая.

На счету Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений.

Конор Макгрегор
ММА
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