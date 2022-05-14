Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с непобежденным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Встреча прошла в Грозном, куда боец UFC прилетел после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом.

«Хамзат — уникальный боец, имеет огромный арсенал бойцовских навыков. Раз за разом он радует нас зрелищными боями, не оставляя при этом никаких шансов на победу своим оппонентам, которым по несчастному стечению обстоятельств довелось выйти с ним один на один. Количество безоговорочных побед стремительно растет, в отличие от поражений, отметка которой неизменно на нуле».

«Скромный в повседневной жизни Хамзат, выхода в октагон, в мгновение перевоплощается в неудержимого бойца, не терпящего поражений. Уверен, что он добьется громадных высот и катком пройдется по всем встречным соперникам», — написал Кадыров в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

На счету Чимаева 11 побед в 11-ти поединках.