Макгрегор сообщил, что его реванш с Порье продал 1,5 миллиона PPV

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Twitter фрагмент документа, согласно которому, его второй бой с Дастином Порье продал 1,5 миллиона платных трансляций.

Поединок состоялся 23 января в Абу-Даби на турнире UFC 257. Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. Ранее сообщалось, что этот бой собрал чуть более 1,6 миллиона платных трансляций.

11 июля состоялся третий бой Макгрегора и Порье. И вновь победил американец — в конце первого раунда ирландец сломал ногу. По данным Sports Business Journal, этот поединок сгенерировал 1,8 миллиона проданных PPV (1,3 миллиона — в США, 0,5 миллиона — по всему миру).

A multitude of times, leading to a $ 4.2bn dollar acquisition of the company in 2016. Then I went a multitude more, perching the company up to an almost $ 11bn valuation, where it sits now in today's market. Incredible! https://t.co/IBQHn4ihHW — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 4, 2021

Из десяти самых продаваемых боев в истории UFC — семь с участием Макгрегора. Ирландец обратил на это внимание в своем посте в Twitter: «В 2016 году это привело к приобретению компании за 4,2 миллиарда долларов. Затем я сделал это еще много раз, подняв стоимость компании почти до 11 миллиардов долларов. Невероятно!»