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Макгрегор сообщил, что его реванш с Порье продал 1,5 миллиона PPV

22:19
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор выложил в Twitter фрагмент документа, согласно которому, его второй бой с Дастином Порье продал 1,5 миллиона платных трансляций.

Поединок состоялся 23 января в Абу-Даби на турнире UFC 257. Порье победил техническим нокаутом во втором раунде. Ранее сообщалось, что этот бой собрал чуть более 1,6 миллиона платных трансляций.

11 июля состоялся третий бой Макгрегора и Порье. И вновь победил американец — в конце первого раунда ирландец сломал ногу. По данным Sports Business Journal, этот поединок сгенерировал 1,8 миллиона проданных PPV (1,3 миллиона — в США, 0,5 миллиона — по всему миру).

Из десяти самых продаваемых боев в истории UFC — семь с участием Макгрегора. Ирландец обратил на это внимание в своем посте в Twitter: «В 2016 году это привело к приобретению компании за 4,2 миллиарда долларов. Затем я сделал это еще много раз, подняв стоимость компании почти до 11 миллиардов долларов. Невероятно!»

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Илья Андреев все материалы автора

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