Боец ММА Торнтон умер после нокаута

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался после нокаута на турнире по боям на голых кулаках BKFC 20. Ему было 38 лет.

Как сообщает MMA Fighting, поединок прошел 20 августа. Торнтона нокаутировал Диллон Клекер. Бой продолжался всего 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником.

После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. Также у него была инфекция в результате травмы позвоночника.

Джастин Торнтон выступал в полутяжелой весовой категории. Он выиграл шесть поединков и проиграл 18.