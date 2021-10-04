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Боец ММА Торнтон умер после нокаута

4 октября 2021, 22:50
Джастин Торнтон. Фото BKFC
Джастин Торнтон. Фото BKFC

Американский боец ММА Джастин Торнтон скончался после нокаута на турнире по боям на голых кулаках BKFC 20. Ему было 38 лет.

Как сообщает MMA Fighting, поединок прошел 20 августа. Торнтона нокаутировал Диллон Клекер. Бой продолжался всего 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником.

После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. Также у него была инфекция в результате травмы позвоночника.

Джастин Торнтон выступал в полутяжелой весовой категории. Он выиграл шесть поединков и проиграл 18.

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Евгений Петров все материалы автора

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