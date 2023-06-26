Макгрегор считает себя лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в своих социальных сетях заявил, что он является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Он также назвал себя королем.

«Я король, лучший боец вне зависимости от весовой категории. Навсегда», — написал боец.

Макгрегор не проводил поединки с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

34-летний боец планировал подраться с Майклом Чендлером, однако поединок не состоится из-за того, что ирландцу не удалось вернуться в пул USADA.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.