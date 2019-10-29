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Макгрегор считает, что Шевченко побьет Сехудо

11:03
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает обладательницу женского титула UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко фаворитом в вероятном поединке против Генри Сехудо.

— Она одна из величайших бойцов женского пола всех времен, — цитирует Макгрегора Lowkickmma. Я бы сказал, что, учитывая ее чувство дистанции и крайне опасную ударную технику, она будет вышибать из Сехудо искры. Я бы поставил на Шевченко.

Несколько месяцев назад обладатель титулов UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, Генри Сехудо, бросил вызов Валентине Шевченко, заявив о том, что хочет стать первым межгендерным чемпионом UFC.

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