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Дядя Хабиба — о победе Яна: «Он доказал, что является самым сильным в дивизионе»

12:30
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу россиянина Петра Яна над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Я в восторге от боя Петра Яна. Он большой молодец, очень грамотно провел бой. Он говорит, что является самым сильным бойцом в своем дивизионе и доказывает всем это. Вчерашняя победа над Кори показала нам все, на что способен Ян. Поздравляю его с победой», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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