Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

— Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России, — отмечается в пресс-релизе. — Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон.

Организаторы отмечают, что Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.