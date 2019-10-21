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Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября

11:00
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

— Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России, — отмечается в пресс-релизе. — Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон.

Организаторы отмечают, что Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7024599

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