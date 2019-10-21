Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве 24 октября
11:00
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве 24 октября, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
— Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России, — отмечается в пресс-релизе. — Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон.
Организаторы отмечают, что Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.
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