Макгрегор позвал боксера Ломаченко в ММА

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор пригласил украинского боксера Василия Ломаченко в смешанные единоборства. По мнению ирландца, чемпион мира в легком весе могы бы дебютирвать в бою с одним из борцов.

"Люблю эту область, в ММА мы называем этот удар "наушники". Легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в этом весе, ты можешь с ним дебютировать.

Ты повторишь мою ситуацию в боксе, когда я подрался с олимпийским чемпионом Флойдом Мэйвезером", - написал Макгрегор в Твиттере.

Лоамченко в субботу защитил два чемпионских титула, отправив в нокаут в четвертом раунде британца Энтони Кроллу.