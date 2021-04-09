Первый номер рейтинга P4P американец Джон Джонс высказался по поводу потенциального поединка против действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну. Джонс надеется, что встреча с камерунским нокаутером все-таки состоится.

«Я думаю, что наш бой состоится, я думаю, что UFC в конечном итоге поступит правильно. Это один из величайших боев нашего поколения. Будет очень грустно, если он не состоится — тогда это станет настоящей трагедией. Всему свое время. Мы терпеливы и, как я уже сказал, просто делаем то, что можем, и контролируем то, что можем контролировать», — сказал Джонс в интервью Fight Hype.

Ходят слухи, что Нганну проведет реванш с Дерриком Льюисом. Джону Джонсу на это все равно, так как его цель — стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

«Нет никакого запасного плана. Буду ли я биться с Фрэнсисом за титул или Дерриком Льюисом за титул, буду ли я третьим или четвертым претендентом на титул Фрэнсиса, — для меня это не имеет особого значения. Моя цель — стать чемпионом в тяжелом весе, и для меня не имеет значения, кто станет моим оппонентом».

На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 несостоявшийся бой. У Нганну — 16 побед и 3 поражения.