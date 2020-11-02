Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор назвал Фергюсона самым недооцененным бойцом UFC

10:21
Теги:

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон — самый недооцененный боец UFC. Такое мнение выразил экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

«Кто, по твоему мнению, самый недооцененный боец из нынешнего ростера UFC?» — спросил подписчик.

«Тони Фергюсон. Но в этом бездушном и забывчивом бизнесе, где всем правит новизна, все меняется и колеблется каждый день», — ответил Макгрегор.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения в ММА (15-2 в UFC).

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир