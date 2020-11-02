Макгрегор назвал Фергюсона самым недооцененным бойцом UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон — самый недооцененный боец UFC. Такое мнение выразил экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

«Кто, по твоему мнению, самый недооцененный боец из нынешнего ростера UFC?» — спросил подписчик.

«Тони Фергюсон. Но в этом бездушном и забывчивом бизнесе, где всем правит новизна, все меняется и колеблется каждый день», — ответил Макгрегор.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и 4 поражения в ММА (15-2 в UFC).