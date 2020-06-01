Макгрегор может провести титульный бой с Хабибом

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, с кем может провести титульный бой ирландец Конор Макгрегор (22-4-0).

— Предвкушаю бой Гэтжи и Хабиба, — сказал Уайт в шоу ESPN. — Хочу увидеть, чем он закончится. После этого буду в предвкушении боя Конора с победителем.

Бой Нурмагомедов (28-0-0) — Гэтжи (22-2-0) должен пройти в сентябре 2020 года. Россиянин уже встречался с Макгрегором в октябре 2018 года, где победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде.