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Макгрегор: «Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи»

20:34
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор заявил, что ощущает себя чемпионом. Также спортсмен вспомнил бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Знаете, что никто не объединял титулы с октября 2018? Я чемпион.

Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи. Я все еще чувствую себя чемпионом, я докажу это своими выступлениями», — цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова прошел 6 октября 2018 года на UFC 229. Поединок выиграл Хабиб в четвертом раунде.

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