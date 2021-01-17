Макгрегор: «Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи»
20:34
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор заявил, что ощущает себя чемпионом. Также спортсмен вспомнил бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Знаете, что никто не объединял титулы с октября 2018? Я чемпион.
Хабиб сбежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи. Я все еще чувствую себя чемпионом, я докажу это своими выступлениями», — цитирует Макгрегора ESPN.
Напомним, бой Макгрегора и Нурмагомедова прошел 6 октября 2018 года на UFC 229. Поединок выиграл Хабиб в четвертом раунде.
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