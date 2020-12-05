Махачев признался, что у него есть «небольшая мечта» подраться с Фергюсоном

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил журналистам, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсононом.

«У меня небольшая мечта — подраться с Тони [Фергюсоном], — сказал друг Хабиба. — А так и Конор [Макгрегор] был бы идеальным соперником — в плане карьеры, наследия. Почему Тони? Потому что он хороший боец. Проверить себя, проверить свои навыки».

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Он занимает 13-е место в рейтинге легковесов UFC. (Илья Андреев)