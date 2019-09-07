Махачев после победы на UFC 242 хочет драться с победителем боя Барбозы и Фелдера

Россиянин Ислам Махачев после победы над Дэви Рамосом на турнире UFC 242 выразил желание драться с победителем боя между бразильцем Эдсоном Барбозой и американцем Полом Фелдером. Бойцы вышли в октагон после его поединка.

«Я буду готов!» — заявил Махачев.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

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