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Махачев попросил дать ему бой с Леоном Эдвардсом 21 октября в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что готов подраться с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (21-3).

«UFC Абу-Даби, 21 октября. Махачев против Эдвардса. Что думаете?» — написал россиянин в Twitter.

Махачев победил Александра Волкановски (26-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
UFC
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